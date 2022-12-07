Kan donduran cinayetin sırrı ortaya çıktı!  Ormanda dövüp sokağa atmışlar

Olay 4 Aralık gecesi gecesi saat 02:40'da Fatih Dervişali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Kaya husumetli olduğu kişiler tarafından arabaya bindirilerek Arnavutköy'de ormana götürüldü. Şüpheliler, Tayyar Kaya'yı öldüresiye dövdükten sonra Karagümrük Stadyumunun yanında bulunan bir sokağa bırakıp kaçtı. Tayyar Kaya'nın arabadan indirildiğini gören bir kadın, olayı sokakta bulunan manav Selahattin Sozak'a haber verdi. Sozak da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, yaptıkları titiz çalışmanın ardından 3 şüpheli Fatih'teki bir adreste yakalandı.