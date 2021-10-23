Kan donduran cinayette 1 kişi tutuklandı

Düzce İli Şeref Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine oturan Uğur Ay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı kendisinden uzun süre haber alamayan babası Yusuf Ay tarafından, yalnız yaşadığı evinin banyosundan sırtından bıçaklanarak öldürülmüş bir halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, olayın zanlısı olarak Uğur Ay'ın arkadaşı olan N.A 'yı tespit etti. Zanlının yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu zanlı N.A, yanında bulunan 2 arkadaşı ile İstanbul iline kaçarken yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Düzce Adliyesine sevk edilen N.A tutuklanırken, kendisi ile birlikte yakalanan 2 arkadaşı adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Tutuklanan N.A Çilimli Cezaevine gönderildi. Zanlının cinayeti Uğur Ay ile arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği ileri sürüldü.