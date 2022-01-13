Kan donduran cinayette yeni gelişme! Dilan Yıldız aylar önce...

"BU ÖLÜM ŞİMDİYE KADAR İŞLENEN CİNAYETLERDEN ÇOK FARKLI"

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize emniyete, dünyaya, herkese bir şey anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde, bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik.