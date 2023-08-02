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Giriş Tarihi: 2.8.2023 16:49 Son Güncelleme: 2.8.2023 17:02

Kan donduran işkence! Yabancı uyruklu kadının parmaklarını kestiler

Bilecik’te ihbar üzerine bir binanın bodrum katına giden polis, parmakları satırla kesilerek işkenceye uğramış bir kadınla karşılaştı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 zanlı yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kan donduran işkence! Yabancı uyruklu kadının parmaklarını kestiler

Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki daireden çığlık sesleri yükseldi. Çevredekiler, bir kadının darp edildiğine yönelik polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, el parmakları satırla kesilerek kopartılmış, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Kadının yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feride Rasulova olduğu tespit edildi. Talihsiz kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde hemen hastaneye kaldırılırken, polis işkenceyi yapanların peşine düştü.

BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan vahşetle ilgili olarak hemen çalışma başlatan Bilecik Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan 1 saat sonra yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler 49 yaşındaki Wahid N. ile 30 yaşındaki Naimi N'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan ve baba oğul oldukları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kan donduran işkence! Yabancı uyruklu kadının parmaklarını kestiler
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