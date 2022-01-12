Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran olay! 2 aylık bebeği -18 derecedeki dondurucuya kapattı
Giriş Tarihi: 12.1.2022 10:24 Son Güncelleme: 12.1.2022 10:25

Kan donduran olay! 2 aylık bebeği -18 derecedeki dondurucuya kapattı

Kan donduran olay! 2 aylık bebeği -18 derecedeki dondurucuya kapattı

Japonya’da bir baba, 2 aylık bebeğini eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İki aylık bebeği eksi 18 derecede çalışan dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı. Otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi. Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından şüphelinin evinde yapılan aramada ise şoke eden bulgulara ulaşıldı. Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

İNKAR ETTİ

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, "Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Sosyal güvenlik yetkilileri talihsiz bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
4 yaşındaki çocuğuna alkol içiren emlak kralının kızı Alexandra Masis bağımlı çıktı!
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran olay! 2 aylık bebeği -18 derecedeki dondurucuya kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA