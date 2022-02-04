Kan donduran selfie

Sosyal medya, yeni bir son dakika skandalıyla çalkanlanıyor. İrem Ay isimli kullanıcı, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını iddia ederek kan donduran görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. 4 yıl evli kaldıkları Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini ve selfie çektiğini söyleyen genç kadın, paylaştığı fotoğraflarda feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü. Genç kadın paylaştığı fotoğraflarda şu ifadelere de yer verdi:
Ben susarsam, 'Susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine...
Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.
Annesinin de cinayete kurban gittiği öğrenilen İrem Ay'ın kardeşi Dilan Ay da yaptığı paylaşımda "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.