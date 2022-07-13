Haberler Yaşam Haberleri Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 21:55 Son Güncelleme: 13.7.2022 21:55

Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz Rh kısaltmasının açılımı olan Rhesus hangisinin anlamıdır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır?sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır?

B- Bir Maymun türü (CEVAP)

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Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "Rh" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin anlamıdır?
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