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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Kan nakli kişilikte değişime yol açıyor

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Kan nakli kişilikte değişime yol açıyor
Cenevre Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kan naklinin ardından bazı alıcıların ruh hallerinde ve davranışlarında değişiklikler olabiliyor. Araştırmaya katılan yedi katılımcıdan altısının "kan nakillerinin davranış veya değerlerde değişikliklere yol açabileceği olasılığını kabul ettiği" belirtildi. Uluslararası Klinik Transfüzyon Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan makalede, "Üç hasta, kan nakillerinin kendi davranışlarını veya değerlerini değiştirmiş olabileceğini kabul etti" ifadesine yer verildi. Araştırmacılara göre bu çalışma, hastaların kan nakillerinin davranışlarını veya değerlerini değiştirebileceğini ve donörün belirli kişilik özelliklerinin aktarılabileceğini hissedebileceğini ortaya koydu.

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Kan nakli kişilikte değişime yol açıyor
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