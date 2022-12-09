Haberler Yaşam Haberleri Kan ve kök hücre bağışı iki çocuğa umut oldu
Giriş Tarihi: 10.12.2022

Kan ve kök hücre bağışı iki çocuğa umut oldu

Bursa’da bir okulun kampanyasına 240 veli kan, 238 veli kök hücre bağışladı. Kök hücreler, nakil bekleyen 3 yaşındaki 2 çocuğa hayat oldu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kan ve kök hücre bağışı iki çocuğa umut oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazipaşa Ortaokulu'nda örnek gösterilecek bir kampanyaya imza atıldı. Okul ile Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Velillerin büyük bir duyarlılık ve ilgi gösterdiği kampanya çığ gibi büyüdü. Kampanyada 240 veli kan bağışı, 238 veli ise kök hücre bağışında bulundu. Kampanya sayesinde doğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu.



İYİLİK KURTARACAK
Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Özlem Akyol Uysal, "Öğrencilerimizin çalışmaları, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin iştirakiyle kampanyaya yoğun bir katılım oldu. 510 velimiz kampanyamıza başvuru yaptı. Kök hücre bağışlarında 2 velimizin kök hücre eşleşmesi 2 çocuğumuza uymuş oldu.



Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak, velilerimizin kampanya sürecine yoğun ilgisinden dolayı tüm kan bağışını gerçekleştiremedik. Hafta sonu kan bağışında bulunamayan velilerimizle beraber yine bağış sürecimiz devam edecek. Gazipaşa Ortaokulu olarak velilerimize, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı için karar ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
Son dakika: 336 milletvekilinden imza! Başörtüsü için anayasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan Yunanistan'a çok net uyarı: Tarihten ders alsınlar
Nefes kesen maçta Arjantin turladı! Hollanda'da büyük yıkım...
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Kan ve kök hücre bağışı iki çocuğa umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA