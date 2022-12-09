Kan ve kök hücre bağışı iki çocuğa umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazipaşa Ortaokulu'nda örnek gösterilecek bir kampanyaya imza atıldı. Okul ile Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Velillerin büyük bir duyarlılık ve ilgi gösterdiği kampanya çığ gibi büyüdü. Kampanyada 240 veli kan bağışı, 238 veli ise kök hücre bağışında bulundu. Kampanya sayesinde doğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşlarındaki 2 çocuğa donör bulundu.Okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Özlem Akyol Uysal, "Öğrencilerimizin çalışmaları, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin iştirakiyle kampanyaya yoğun bir katılım oldu. 510 velimiz kampanyamıza başvuru yaptı. Kök hücre bağışlarında 2 velimizin kök hücre eşleşmesi 2 çocuğumuza uymuş oldu.Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak, velilerimizin kampanya sürecine yoğun ilgisinden dolayı tüm kan bağışını gerçekleştiremedik. Hafta sonu kan bağışında bulunamayan velilerimizle beraber yine bağış sürecimiz devam edecek. Gazipaşa Ortaokulu olarak velilerimize, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak" dedi.