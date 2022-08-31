Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Kanada Türkiye erkek voleybol maçı bugün oynanacak. Grubun son maçı olan Kanada Türkiye, milli takımın kaderini belirleyecek. Kanada Türkiye erkek voleybol maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu sporseverler tarfından sürekli olarak soruluyor. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar!
KANADA TÜRKİYE VOELYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kanada Türkiye erkek voleybol maçı bugün saat 15.00'da oynanacak.
KANADA TÜRKİYE VOELYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT SPOR ekranlarında olacak.
TURNUVA TAKVİMİ
Grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 16 takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda takımlar 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 şeklinde eşleşecek. Son 16 turunun ardından galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Dünya Şampiyonası, çeyrek finalin ardından oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.