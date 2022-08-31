Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

TURNUVA TAKVİMİ

Grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 16 takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda takımlar 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 şeklinde eşleşecek. Son 16 turunun ardından galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Dünya Şampiyonası, çeyrek finalin ardından oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.