Haberler Yaşam Haberleri Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:56

Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Türkiye erkekler voleybol takımı 27 Ağustosta Çin’i 3-0 geçerek gruplara mükemmel başlangıç yaptıktan sonra, İtalya’ya karşı 3-0’lık skorla yenildi. Filenin Efeleri 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde Polonya ve Slovenya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası’nda grubun son maçına çıkacak. Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? sorusu yöneltildi. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Kanada Türkiye erkek voleybol maçı bugün oynanacak. Grubun son maçı olan Kanada Türkiye, milli takımın kaderini belirleyecek. Kanada Türkiye erkek voleybol maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu sporseverler tarfından sürekli olarak soruluyor. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar!

KANADA TÜRKİYE VOELYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada Türkiye erkek voleybol maçı bugün saat 15.00'da oynanacak.

KANADA TÜRKİYE VOELYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT SPOR ekranlarında olacak.

TURNUVA TAKVİMİ

Grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 16 takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda takımlar 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 şeklinde eşleşecek. Son 16 turunun ardından galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Dünya Şampiyonası, çeyrek finalin ardından oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

1 Arslan Ekşi

2 Arda Bostan

3 Adis Lagumdzija

4 Metin Toy

5 Burutay Subaşı

6 Burak Güngör

7 Kaan Gürbüz

8 Mirza Lagumdzija

9 Bedirhan Bülbül

10 Doğukan Ulu

11 Faik Samed Güneş

12 Ahmet Tümer

13 Volkan Döne

14 Berkay Bayraktar

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Kanada Türkiye erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA