Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanada Türkiye kadın voleybol maçı hangi kanalda? MİLLETLER LİGİ

Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi için geri sayım başladı. 2022 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız dünya şampiyonasında iyi bir sırada olmak için bu hafta başarılı bir grafik yakalamak zorunda. Filenin Sultanları'nın hayranları Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Kanada – Türkiye voleybol maçı tarihi yaklaştı. Serinin ilk maçı olacak heyecanlı karşılaşma 29 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.
Milletler Ligi mücadelesi TSİ 05.00'te başlayacak.
29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı
30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı
1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı
2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı
1 – Japonya
2 – ABD
3 – Brezilya
4 – İtalya
5 – Türkiye
6 – Çin
7 – Sırbistan
8 – Tayland