Haberler Yaşam Haberleri Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi
Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:20 Son Güncelleme: 21.6.2022 14:24

Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi

Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları Milletler Ligi kapsamında mücadelesine devam ediyor. A Milli kadın voleybol takımımız gücünü tüm dünyaya gösteriyor. Bu noktada sıradaki maç olan “Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?” soruları yanıt arıyor. Ligde 5. Sırada yer alan ay yıldızlılar Kanada’da yeni bir seriye başlıyor. Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve kanalı voleybol severlerin gündeminde. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte cevaplar…

Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi için geri sayım başladı. 2022 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız başarılı bir grafik çiziyor. Bu noktada taraftarlar "Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Filenin sultanları maç takvimi anbean takip edilirken gelecek maçlar için tarihler belli oldu. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada – Türkiye voleybol maçı tarihi yaklaştı. Serinin ilk maçı olacak heyecanlı karşılaşma 29 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Milletler Ligi mücadelesi TSİ 05.00'te başlayacak.

KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları Kanada'nın karşısına çıkıyor. Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Haziran 2022 / Kanada - Türkiye maçı

30 Haziran 2022 / Türkiye – Hollanda maçı

1 Temmuz 2022 (gece) / Türkiye – Japonya maçı

2 Temmuz 2022 / Türkiye – ABD maçı

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Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi
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