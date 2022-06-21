Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi

Kanada Türkiye voleybol maçı tarihi için geri sayım başladı. 2022 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız başarılı bir grafik çiziyor. Bu noktada taraftarlar "Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Filenin sultanları maç takvimi anbean takip edilirken gelecek maçlar için tarihler belli oldu. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar…