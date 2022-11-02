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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Kanada’dan tatile geldi, dolandırıldı

Kanada’dan tatile gelen Gülcan K., ‘Hakkında terör soruşturması var’ diye korkutularak 500 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcıların ikinci girişimini ise son anda esnaf önledi

Kanada’dan tatile geldi, dolandırıldı
Kanada'da yaşayan Gülcan K. (50), tatil için geldiği Bursa'da kendisini telefonla arayan şüpheliler tarafından 'terör soruşturması' yalanıyla 500 bin lira dolandırıldı. Şüpheliler, ikinci kez kadını dolandırmak isterken, esnaf polise haber vererek engel oldu. Olay önceki gün Cuma Mahallesi Hal Yanı Sokak'ta meydana geldi. Kanada'da yaşayan Gülcan K., tatilini geçirmek üzere memleketi Bursa İnegöl'de bulunan evine geldi. Kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, Gülcan K.'yi telefonla arayıp, 'terör soruşturması' yalanıyla kadının 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu. Dolandırıcılar dün de Gülcan K.'yi alışverişe çıktığı sırada telefonla arayarak nakit para istedi. Bu sırada kadının konuşmasına şahit olan esnaf, dolandırıcılığı anlayıp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Gülcan K.'nin bir kez daha dolandırılmasının önüne geçerken, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. DHA

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Kanada’dan tatile geldi, dolandırıldı
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