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Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:43 Son Güncelleme: 2.11.2022 10:45

Kanada’dan Türkiye’ye gelen kadını bakın nasıl dolandırdılar: 500 bin lirası gitti!

Kanada’da yaşayan Gülcan K. (50), tatil için geldiği Bursa’da kendisini telefonla arayan şüpheliler tarafından 'terör soruşturması' yalanıyla 500 bin lira dolandırıldı. Şüpheliler, ikinci kez kadını dolandırmak isterken, esnaf polise haber vererek engel oldu.

DHA
Kanada’dan Türkiye’ye gelen kadını bakın nasıl dolandırdılar: 500 bin lirası gitti!

İnanılmaz olay önceki gün Cuma Mahallesi Hal Yanı Sokak'ta meydana geldi. Kanada'da yaşayan Gülcan K., tatilini geçirmek üzere memleketi Bursa İnegöl'de bulunan evine geldi. Kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, Gülcan K.'yi telefonla arayıp, 'terör soruşturması' yalanıyla kadının 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu.

Dolandırıcılar dün de Gülcan K.'yi alışverişe çıktığı sırada telefonla arayarak nakit para istedi. Bu sırada kadının konuşmasına şahit olan esnaf, dolandırıcılığı anlayıp, polise haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Gülcan K.'nin bir kez daha dolandırılmasının önüne geçerken, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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Kanada’dan Türkiye’ye gelen kadını bakın nasıl dolandırdılar: 500 bin lirası gitti!
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