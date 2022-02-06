Kanadalı turist avukatı yumrukla öldüren şüpheliden komik savunma

İstanbul'da 6 Aralık 2021 sabahı saat 06.45 sıralarında Taksim'de eğlence mekanından çıktığı sırada yolunu kesen iki kişi ile tartıştığı sırada, gürültüden rahatsız olduğunu gerekçe gösteren bir kişinin yumruklu saldırısında ölen Somali asıllı Kanadalı avukat Bashi Hosh Jibril cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Öldüren yumruğu atan Abdullah Y., "Amacım öldürmek değildi, pişmanım" şeklinde şaşırtan bir savunmaya imza attı. Yumruklu saldırının ardından yere yığılan Jibril, can çekiştiği anlarda, önünü kesenler tarafından telefonu ve parası alınarak gasp edilmişti. Ölen avukatın, Somali eski Anayasa İşleri ve Uzlaşma Bakanı Abdurahman Hosh Jibril'in kardeşi olduğu, eşi ve çocuğunun bulunduğu Nairobi'ye gitmeden önce İstanbul'da konaklamak istediği ve Kanada'da göçmen işleri yapan bir hukuk bürosunda çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'da eğlence mekanından çıkan iki arkadaş mekan çıkışında siyahi bir vatandaşla tartışan grubun çıkardığı gürültüden rahatsız olunca adeta faciaya neden oldu. Olay geçtiğimiz Aralık ayında Taksim'de meydana geldi. Abdullah Y., (23) bir eğlence mekanında arkadaşıyla birlikte gece saatlerine kadar eğlendi. Eğlence çıkışında arkadaşıyla birlikte mekandan çıkan genç adam Tarlabaşı istikametine doğru yürümeye başladı.

BİR YUMRUKLA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada sokakta siyahi bir vatandaşla yaşları 14-15 olan bir grup arasında tartışma yaşanıyordu. İddiaya göre tartışmadan rahatsız olan Abdullah Y., kavgaya karışarak taraflara gürültü yapmamalarını söyledi. Taraflar arasında yaşanan sözlü artışma sırasında Abdullah Y., 53 yaşındaki Bashi Hosh Jibril'e bir yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan Kanadalı siyahi vatandaş hareketsiz yatmaya başladı. Korkudan telaşa kapılan Abdullah Y., ve arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştılar. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan vatandaş görünce durumu acil servis ekipleri ve polislere haber verdi. Ambulans ekibi olay yerinde yapılan incelemede Kanada vatandaşı olduğu belirlenen Bashi Hosh Jibril'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet güçleri 53 yaşındaki turistin faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bu kapsamda olay yerini gören güvenlik kameraları mercek altına alındı.

YERE YIĞILAN MAKTULÜN CEPLERİNİ BOŞALTTILAR

Bir kargo şirketinin kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri olay günü Bashi Hosh Jibril'in yürüdüğü sırada önünün 3 kişi tarafından kesildiğini tespit etti. Taraflar ile Jibril arasında tartışma yaşanırken bu kez kamera görüntülerine Abdullah Y., ve arkadaşı girerek kavgaya dahil oluyor. Abdullah Y., Jibril Bashı'ye bir yumruk atınca ağır darbeye maruz kalan turist olduğu yere düşüyor. Kamera görüntülerine göre daha önceden Jibril Bashı'nin yolunu kesen 3 kişiden ikisinin yerde yatan turistin ceplerini kontrol edip telefonu ve parasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

'GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDUĞUM İÇİN VURDUM'

Emniyet güçleri güvenlik kamerasından yüzlerini tespit ettiği şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Kanadalı turiste yumruk atarak olay yerinde ölmesine neden olan Abdullah Y., verdiği ifadesinde bir mekanda geç saatlere kadar alkol aldığını, daha sonra yanında bulunan arkadaşıyla birlikte yürürken 3 kişinin bir vatandaşla tartıştığını gördüğünü, gürültü yaptıkları için Jibril Bashı'ye yumruk attığını söyledi. Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Abdullah Y., çok pişman olduğunu olay yerinden korktuğu için kaçtığını ifade etti.

TUTUKLANDILAR

Maktulün yere yığılmasının ardından cebinde bulunan parayı ve telefonu çalan 2 şüpheli ise hırsızlık yapmadıklarını, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını olay sonrası hızla uzaklaştığını söylediler. İfadeleri sonrası 3 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Kanadalı turistin hayatını kaybetmesine neden olan skandal olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.