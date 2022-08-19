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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Kanal İstanbul hazımsızlığı mahkemeden döndü

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanlığı (TMOBB) ile TMOBB Şehir Plancılar Odası Başkanlığı, şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir GünayKanal İstanbul projesini çizmesi nedeniyle meslekten uzaklaştırdı. Karara itiraz eden Günay, mahkemenin yolunu tuttu. Münir Günay'a haklı bulan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kanal İstanbul hazımsızlığı mahkemeden döndü

TMOBB ile TMOBB Şehir Plancılar Odası'na kayıtlı şehir plancısı olarak faaliyet gösteren Münir Günay, Kanal İstanbul Projesi'nin 3'üncü etabının yapımını üstlendi. Kanal İstanbul Projesi'nin 1, 2, ve 3'üncü etabına ait olarak hazırlanan planların imar mevzuatı, şehircilik ve planlama ilkeleri, kamu yararı açısından aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle Münir Günay'a, TMOBB Şehir Plancılar Odası tarafından "6 ay serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma" cezası verildi.

MAHKEME GÜNAY'I HAKLI BULDU
Günay, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen Ankara 3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İdare Mahkemesi'nin kararında, TMOBB Şehir Plancılar Odası'nın vermiş olduğu "6 ay serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma" cezasının uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceğine dikkat çekildi.

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Kanal İstanbul hazımsızlığı mahkemeden döndü
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