Kanal Tedavisi Hangi Bölüm Yapar? Kanal Tedavisini Hangi Diş Doktoru Yapar?

Kanal tedavisi sonrası, söz konusu bölgede birkaç gün hassasiyet ve hafif ağrı olabilir. Bu oldukça normaldir ve reçetesiz ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Tedavi sonrası dişe geçici bir dolgu yapılır ve birkaç hafta içinde kalıcı dolgu veya kuron yerleştirilir. Dişin tamamen iyileşmesi için doktorun önerilerine uymak gerekir. Kanal tedavisi hangi bölüm yapar veya hangi diş doktoru yapar bilmek ise hastaların işini kolaylaştırabilir.

Kanal Tedavisi Hangi Bölüm Yapar?

Kanal tedavisi, genel olarak "endodonti" uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Endodonti, dişin iç yapısının ve kök kanallarının tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Endodonti uzmanları, diş hekimliği eğitimini tamamladıktan sonra kök kanal tedavisi konusunda özel eğitim almış diş hekimleridir. Bu uzmanlar, dişin iç yapısındaki enfeksiyonları ve iltihapları tedavi ederler. Dişin içindeki enfekte dokuları temizler, kök kanallarını şekillendirir ve doldururlar. Endodontistler, dişin iç yapısındaki sorunları tedavi etmek için özel aletler ve teknikler kullanırlar.

Bazı durumlarda, genel diş hekimleri de kanal tedavisi yapabilirler. Ancak, karmaşık vakalarda veya komplikasyon riski yüksek durumlarda, endodonti uzmanına başvurmak daha doğru olacaktır. Sonuç olarak, kanal tedavisi dişin enfekte veya hasar görmüş pulpasını temizleyerek dişi kurtarmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, endodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve dişin iç yapısındaki enfeksiyonları ve iltihapları tedavi etmeyi amaçlar.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisi, dişin içindeki enfekte veya hasar görmüş pulpa dokusunu temizlemek ve dişi kurtarmak amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. İlk olarak, diş hekimi dişi uyuşturur ve dişin üst kısmında bir delik açar. Bu delikten, enfekte pulpa dokusu çıkarılır ve kök kanalları temizlenir, şekillendirilir ve dezenfekte edilir. Ardından, özel bir dolgu malzemesi ile doldurulur ve dişin üst kısmı geçici veya kalıcı bir dolgu ile kapatılır. Tedavi tamamlandıktan sonra, dişin işlevselliği ve estetiği korunmuş olunur.

Kanal Tedavisi Çok Acıtıyor mu?

Modern diş hekimliği teknikleri ve anestezi yöntemleri sayesinde kanal tedavisi, acısız ve ağrısız olarak yapılabilir. Tedavi sırasında diş hekimi dişi uyuşturduğu için hastanın herhangi bir ağrı hissetmesi söz konusu değildir. İşlem sonrasında ise hafif bir hassasiyet ve rahatsızlık olabilir. Bu durum ise birkaç gün içinde geçer ve reçetesiz ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Kanal tedavisi, dişin enfekte olmuş pulpasını temizleyerek dişi kurtarmayı amaçladığından dolayı, uzun vadede diş ağrısını ve enfeksiyonu önler.