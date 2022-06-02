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Giriş Tarihi: 2.6.2022 17:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 17:39

Kanala düşen adamın cansız bedeni bulundu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kanala düşen adamın cansız bedeni bulundu

Adana’da, arkadaşıyla alkol aldıktan sonra sulama kanalında yüzünü yıkamak isterken suya düşen 62 yaşındaki Tekin Kıray, cansız bedeni bulundu.

Adana'da arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra DSİ'ye ait sulama kanalında yüzünü yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düşen 62 yaşındaki Tekin Kıray'ın cansız bedeni bulundu. Boğularak yaşamını yitiren Kıray'ın naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, gece saat 00.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşı İ.Ö.'yle birlikte sulama kanalı kıyısında alkol alan Tekin Kıray, bir süre sonra yüzünü yıkamak için kanala yöneldi. Kıyıdaki çelik halatların üzerinden kanala eğilen Kıray, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü.

30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Akıntıya kapılan Kıray, suda kayboldu. Tekin Kıray'ın arkadaşı İ.Ö., hemen yardım çağırdı. Kanala verilen su kesilirken, Kıray'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarına Su Altı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi. Koray'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde düştüğü yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Büyükdikili Mahallesi'nde suda sürüklenirken bulundu. Su altı polislerinin kıyıya çıkardığı Koray'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kanala düşen adamın cansız bedeni bulundu
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