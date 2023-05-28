Kanala uçan araç içinde ölen genç 3 ay önce askerden gelmiş

Adana'da 3 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki İsmail Hakkı Kesler, önceki gece arkadaşı Hüseyin Tunahan Bozdoğan'ın kullandığı otomobille gezintiye çıktı. Bozdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Sürücü Bozdoğan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken Kesler sıkışarak otomobil içinde kaldı. Yardım ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Kesler, yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce askerden gelen İsmail Hakkı Kesler, arkadaşı Hüseyin Tunahan Bozdoğan'ın kullandığı otomobil ile önceki gece gezintiye çıktı. Bozdoğan'ın, Mavi Bulvara geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kanala düştü. Sürücü kendi imkanıyla kanaldan çıkarken Kesler otomobilde sıkıştığı için araçtan çıkamadı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların çağırdığı yardım ekipleri genç adamı otomobilden çıkardı. Kalbi duran Kesler sağlık ekiplerin müdahalesiyle tekrar hayata döndü ancak kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kesler'in cenazesi otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Kesler ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.