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Giriş Tarihi: 27.4.2023 11:36 Son Güncelleme: 27.4.2023 12:13

Kanalda boğulan Celil Kaan evinden “Pasta alacağım” diye çıkmış

Adana’da sulama kanalında boğularak yaşamını yitiren Celil Kaan Mankay’ın yüzme bilmediği ortaya çıktı. 14 yaşındaki çocuğun evinden “Pasta alacağım” diyerek çıktığı öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kanalda boğulan Celil Kaan evinden “Pasta alacağım” diye çıkmış

Adana'da 2 gün önce DSİ'ye ait sulama kanalında boğularak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Celil Kaan Mankay'ın yüzme bilmediği öğrenildi. Evladını kaybeden acılı anne Sevgi Mankay (40), "Oğlum babasını da 6 yıl önce iş kazasında kaybetmişti. Celil Kaan'ım, 'Pasta alacağım' diyerek beni öptü gitti. Benim cennet kuşum gitti, içim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

4 ARKADAŞ SUYA GİRDİ

Olay geçtiğimiz Salı günü merkez Yüreğir ilçesinde Yeşil Bulvarda ki sulama kanalında meydana geldi. Şehit Mustafa Tuğran Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Celil Kaan Mankay, okuldan 3 arkadaşıyla birlikte DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. 4 çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlandı. Arkadaşlardan 3'ü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken yüzme bilmediği öğrenilen Celil Kaan suda batın gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, Celil Kaan Mankay'ı sulama kanalından çıkarttı. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

6 YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Babasını 6 yıl önce iş kazasında kaybettiği öğrenilen Celil Kaan Mankay, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Arkadaşının doğum gününü kutlayacaklarını söyleyerek evden çıktığını söyleyen acılı anne Sevgi Mankay, "Oğlum bana 'Arkadaşıma doğum günü pastası alacağım' dedi. Para verdim, beni öptü gitti. Ben ne diyeyim. Benim cennet kuşum gitti. İçim yanıyor. Benim oğlum hiç dışarı çıkmazdı. 1 ayın içerisinde hep çıkmaya başladı" diye konuştu.

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Kanalda boğulan Celil Kaan evinden “Pasta alacağım” diye çıkmış
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