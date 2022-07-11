Haberler Yaşam Haberleri Kanalda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:51 Son Güncelleme: 11.7.2022 11:46

Kanalda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana’da yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarımsal alanı sulama da kullanılan borunun içerisinde bulunan erkek cesedinin 26 yaşındaki Alican Eren’e ait olduğu belirlendi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kanalda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana'da yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarımsal alanı sulama da kullanılan borunun içerisinde bulunan erkek cesedinin 26 yaşındaki Alican Eren'e ait olduğu ortaya çıktı. Toprağa verilen genç adamın ailesinin 26 Haziran'da kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

İPLE ÇIKARILDI

Olay, 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki mısır tarlasında meydana geldi. Tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama borusunun tıkandığını fark etti. Durumun sulama birliğine bildirilmesiyle kanaldan boruya giden su kesildi. Ayak bileği boyunda su bulunan boruya giren görevli, çürümek üzere olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Görevlilerin ihbarıyla aralarında dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkarabildi.

KAYIP BAŞVURUSU VAR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı yapılan kişileri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada sulama borusundan çıkarılan cesedin, 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alican Eren'e (26) ait olduğu belirlendi. Otopsisinde herhangi bir dış müdahale olmadığı saptanan Eren'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
SON DAKİKA: İstanbul sele teslim, Ekrem İmamoğlu Muğla'da! Tatiline devam etti, kente geri dönmedi...
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...
Son dakika: HDP'li Songül Çetin'in kredi vurgunuyla kaçış planı!
İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki
Son dakika: CHP’de yolsuzluk ve rüşvet skandalı bitmiyor
SON DAKİKA: Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Rahat uyu Cennet! Devre arkadaşları şehit Cennet Yiğit'i anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanalda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA