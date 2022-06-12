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Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:42 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:58

Kanalizasyon kapağının altından çıktı… Tek tek satışa hazırlamışlar…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kanalizasyon kapağının altından çıktı… Tek tek satışa hazırlamışlar…

İstanbul Emniyeti; il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi ve uygulama yaptı. 196 kişi gözaltına alındı. Yedi farklı türde üç kilo 386 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir noktada hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, kanalizasyon kapağına tepki verdi. Kaldırılan kanalizasyon kapağının altından tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş bir büyük poşet dolusu uyuşturucu madde çıktı. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. 196 kişi yapılan denetim ve kontrollerde yakalanarak gözaltına alındı.

Araçlarda, bazı noktalarda, adreslerde ve şüphelilerin üzerinde hem polisler hem de hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri tarafından yapılan detaylı aramalarda; yedi farklı türde toplamda üç kilo 386 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, 59 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 625 lira, bin 74 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi. Bir noktada hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, kapalı olan ve altında uyuşturucu maddeler bulunan kanalizasyon kapağına tepki verdi. Kaldırılan kanalizasyon kapağının altından tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş bir büyük poşet dolusu uyuşturucu madde çıktı. O anlar ve operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Kanalizasyon kapağının altından çıktı… Tek tek satışa hazırlamışlar…
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