Kanalizasyon taştı, mahalleli maskeyle yaşıyor... “Sanki pandemideyiz”

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58222 sokakta taşan kanalizasyon yüzünden pis kokular ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Pis kokudan dolayı maske takmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Sanki pandemi döneminde yaşıyoruz. ASKİ'yi arıyoruz çözeceğiz diyorlar ama 2 yıldır bu sorunumuzu çözemediler. Belediye yetkilileri oturduğumuz yere gelsinler pis kokular yüzünden 1 dakika bile durmadan mahalleyi terk ederler" dediler.

DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresine (ASKİ) başvuru yaptıklarını dile getiren Erdal Aydın, "2 yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Sızıntı sürekli devam ediyor. Sokağımıza maske takmadan çıkamıyoruz. Bu kokular yüzünden artık sokağa girmek istemiyoruz. Burada kanalizasyon tıkanmış. Artık kendimizden vazgeçtik. Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

EVİMİZİN İÇİNE GİRECEK

Pis suların evlerinin içine gireceğini dile getiren Metin Eser ise, "Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" derken, Tuğba Eser de, "Sular artık evimizin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Özellikle koku nedeniyle hiç duramıyoruz. Şikayette bulunduk ama bugüne kadar hiçbir olumlu sonuç alamadık. Mahallede yaşamak istemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.