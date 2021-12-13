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Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:23 Son Güncelleme: 13.12.2021 17:34

Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde boş kanalizasyon çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Marangozcular ve Keresteciler sitesi yakınlarında yavru köpeğin boş kanalizasyon çukuruna düştüğü ihbarı alan Siverek İtfaiye ekipleri kanalizasyon çukurunda sıkışan yavru köpeği yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkararak Zabıta ekiplerine teslim etti.

Sağlıklı bir şekilde Kanalizasyon çukurundan çıkarılan yavru köpek Zabıta ekiplerince Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağına teslim edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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