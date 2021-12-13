Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İlçenin Marangozcular ve Keresteciler sitesi yakınlarında yavru köpeğin boş kanalizasyon çukuruna düştüğü ihbarı alan Siverek İtfaiye ekipleri kanalizasyon çukurunda sıkışan yavru köpeği yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkararak Zabıta ekiplerine teslim etti.
Sağlıklı bir şekilde Kanalizasyon çukurundan çıkarılan yavru köpek Zabıta ekiplerince Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağına teslim edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.