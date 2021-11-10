“Kanaman fazla, korkma” dedi, ağır yaralı çocuğu uyutmadı

SAĞLIKÇI KADINLARIN BİRİ ÇOCUĞUN BİLİNCİNİ AÇIK TUTTU, DİĞERİ MÜDAHALE ETTİ

Kanlar içinde yerde yatan çocuğun aşırı kan kaybından dolayı bilincinin kapanmak üzere olduğunu fark eden kadın sağlıkçı Özlem Özdemir (23), diğer kadın sağlıkçı arkadaşı müdahale ettiği sırada çocuğa seslenerek, "Kesi 4-5 santim bir yer. Kanaman şu anda fazla ama derin değil. Korkma tamam mı? Korkma" diyerek çocuğun bilincinin kapanmamasını sağladı. Yapılan müdahalelerin ardından vatandaşlarında yardımı ile sedyeye alınan yaralı çocuk ambulansa taşındı. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.