Kandan değil kalpten bağlılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koruyucu Aile Günü olarak ilan ettiği 30 Haziran, kalpten bağlı olan ailelerin, aile olmalarını kutladıkları gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her geçen gün yaygınlaşan koruyucu ailelik ile binlerce çocuk artık sıcak yuvalarda büyüyor. Onlardan biri olan Ali Asaf da koruyucu ailesi olan Asiye Özlem Özgün ve Serkan Özgün çiftiyle büyüyor.İç mimar Özlem Özgün ve psikolog Serkan Özgün çiftçi, pandemi döneminde yıllardır hayalini kurdukları ama birbirlerine daha önce söylemedikleri bir çocuğa yuva olma fikrini birbirine itiraf ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Uzun bir araştırma sürecinin ardından o sırada 3.5 yaşında olan Ali Asaf'la tanıştıklarını anlatan anne Özgün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ali Asaf'ı görünce ona resmen vurulduk. Hem mahzun hem de şaşkın bir bakışı vardı. Görür görmez kanatlarımız altına almak, birlikte yaşamak istedik. Onun büyümesine şahitlik etmek istedik. Biz onunla anne baba olmayı öğreniyoruz. O da bizimle ailesi olan bir çocuk olmayı öğreniyor. Sadece biz ona bakmıyoruz, o da bize bakıyor. İlk zamanlar 'Özlem', 'Serkan' diye sesleniyordu. Şimdi yavaş yavaş 'Anne', 'Baba' demeye başladı, biz de daha çok anne baba olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Artık onun çok büyük bir ailesi var. Halalar, amcalar, kuzenler, arkadaşlar. Ali Asaf mahalledeki tüm esnafla çok güzel bir ilişki kurdu. Benim yanımda görmeyince hemen Ali Asaf'ı soruyorlar. İçinizden taşan sevgiyi bir çocuğa vermekten çekinmeyin."Hiçbir zaman sahip olma içgüdüsüyle hareket etmediklerini, sadece bir çocuğun hayatına dokunmayı ve onun güvenli limanı olmayı istediklerini söyleyen baba Özgün de duygularını şöyle dile getirdi: "Hiçbir zaman biyolojik anne babasının yerini almak gibi bir çabamız olmadı. Aksine biz onun anne babasını anarak büyütüyoruz. O bizi anne baba yaptı. Aramızda kan bağı olmasa da kalp bağıyla bağlandık. Ali Asaf'ın her zaman tutunacak dalı olacağız. Eğer bizimle güvenli ve iyi bir bağ kurmuşsa o her zaman devam edecektir. İleride bizi bırakırsa endişesi yaşamıyoruz. Hatta biyolojik ailesine dönme gibi bir kararı olursa onu destekleyeceğiz. Dilerse gidebilir, geri gelebilir."