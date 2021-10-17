Kandil gününde para almıyor

YURT dışından geldikten sonra Eskişehir
'e yerleşerek kuaför dükkanı açan Cevdet Kartal, normal zaman içerisinde şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti sunarken, kandil günlerinde ise gelen herkesi bedava tıraş ediyor. Kandil günlerinde yaklaşık 150 kişiyi ücretsiz tıraş ettiklerini söyleyen Kartal, "Müşterilerimizden bazıları çok şaşırıyor bu duruma. Diğer kuaför arkadaşları da bu uygulamayı hayata geçirmeye davet ediyorum. Bu günlerde 150 kişiye ulaştığımız oluyor. İnsanlar çekinmeden gelebilirler" dedi.