Kandil tatlısı belediyeden

Bartın Belediyesi tarafından her kandilde düzenlenen kandil tatlısı ikramı Mevlid Kandili'nde de devam etti. Belediye tesislerinde kendi imkanları doğrultusunda hazırlanan kandil tatlıları Belediye Başkan yardımcılarının ve personelinin katılımı ile il merkezinde esnaf ve vatandaşlara pandemi kurallarına uyularak dağıtılıp vatandaşların kandilleri kutlandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın gelenek ve göreneklerimizi belediye olarak yaşattıklarını belirterek "İlimiz 154 yıl önce ilçe oldu. Bartın 147 yıl önce Belediyesi olan ilk ilçelerden biridir. Böyle geçmişi olan bir ilin Belediyesi olarak gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak belediyemizin görevleri arasındadır. Geleneklerimizden biri olan kandillerde ikramı geleneğimizi Belediyesi olarak yaşatıyoruz. Kendi aşevimizde kendi imkanlarımız ile hazırladığımız tatlıları esnaf arkadaşlara ve vatandaşımıza ikram ettik . Tüm vatandaşlarımızın mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, bu mümtaz gecenin tüm İslam alemine hayırlar ve esenlikler getirmesi dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.