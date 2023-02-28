Haberler Yaşam Haberleri Kandıra yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:30 Son Güncelleme: 28.2.2023 13:09

Kandıra yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli İzmit-Kandıra Yolu Davuldere Mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Kandıra Belediyesi'nde görevli üç müdür yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli İzmit Kandıra Yolu Davuldere Mevkiinde meydana gelen olayda, bir şerit ihlali sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu korkunç kazada iki araç da çok ciddi şekilde hasar gördü. Bölgedeki vatandaşlar hemen kaza geçiren isimlerin yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hemen 112 acil sağlık ekiplerini araya vatandaşlar, olay yerine ekiplerin gelmesini sağladı. Korkutan kazada Kandıra Belediyesinin aynı arabada bulunan üç müdürü de yaralandı. Kaza Mali Hizmetler Müdürü Erkan Togay, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mustafa Arda ve Fen İşleri Müdürü Yakup Acun yaralandığı öğrenildi. Üç ismin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Kandıra yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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