Kangren, genellikle uzuvlarda görülen bir durumdur ve tedavi edilmemesi durumunda ölümcül bir noktaya kadar gidebilir. Cildin solması, soğukluk, uyuşma ve ağrı gibi belirtileri bulunan bu hastalığın tedavisi, genellikle cerrahi müdahale ile yapılır. Zamanında müdahale edilmesi, iyileşmek için önemlidir. Kangrene erken müdahale edilebilmesi için kangren kaç günde belli olur, kangren başlangıcı nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Kangren Kaç Günde Belli Olur?

Kangren çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Üstelik çeşitli türleri de bulunur. Kangrenin en sık görülenleri kuru kangren ve ıslak kangrendir. Belirtileri genel olarak aynı olsa da kangrenin kaç günde belli olacağı hakkında net bir görüş bulunmaz.

Kangren Başlangıcı Nasıl Anlaşılır?

Kangren başlangıcını anlamak için meydana gelen belirtilere göz atılması gerekir. Herhangi bir kangren şüphesinde vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi önem büyük önem taşır. Bu belirtilerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kangren, cilt renginde soluklaşmaya neden olur. Öncelikle soluk griden maviye, mora, siyaha, kırmızı ya da bronz renge kadar değişiklik gösterir.

• Kangren olan bölgede şişlik meydana gelir.

• Ani ve şiddetli bir ağrı görülür.

• Uzuvlarda uyuşma ve karıncalanma hissi meydana gelir.

• Bölgede oluşan iltihaplanma sonucunda kötü koku ve akıntı oluşur.

• Cilde bastırıldığında çıtırtı sesi duyulur.

• Hızlı nefes alış başlar.

• Ateşlenme görülür.

• İştah kaybı hissedilir.