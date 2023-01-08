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Giriş Tarihi: 8.1.2023 09:21

Kanında boğuluyordu! Patlayan akciğer kisti az kalsın öldürecekti

Gaziantep’te aniden başlayan akciğer kanaması nedeniyle boğularak kalbi duran 53 yaşındaki hasta, Dr. Ersin Arslan Hastanesinde yapılan müdahaleyle yeninden hayata döndü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kanında boğuluyordu! Patlayan akciğer kisti az kalsın öldürecekti

Gaziantep'te ciddi akciğer kanaması ve boğulma tanısıyla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 53 yaşındaki Ahmed Abdullah, yapılan tetkik sonucunda akciğer kistinin patlamış olduğu tespit edilince acil ameliyata alındı. Kalbi çalıştırılıp akciğeri onarılan hasta kısa surede yoğun bakım servisindeki tedaviye de olumlu yanıt verince şifa ile taburcu oldu.

Hastanın ameliyatını yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Onur Bayrakçı, "Hastamız ciddi derecede akciğer kanaması, boğulma tanısıyla bize getirildiğinde arrest (kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona ermesi) halindeydi. Kanama kontrolü ile akciğerin tamamen onarımını sağladıktan sonra Yoğun bakım ve Göğüs Cerrahisi ekibinin yerinde müdahalesi ile Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu başarılı bir şekilde tedavi edilerek hiçbir doku bozukluğu olmadan şifa ile taburcu edildi" dedi.

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Kanında boğuluyordu! Patlayan akciğer kisti az kalsın öldürecekti
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