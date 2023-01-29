Kankaların gözü şampiyonlukta

Serbest dalışta dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Ceylin İpteş (17) ile dünya üçüncüsü Alya Akar (15), bu yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında birincilik kürsüsünde yer almak için yoğun çalışıyor. Üç yıl önce tanıştıkları su altında kendilerini göstererek milli takıma seçilen Alya Akar ve Ceylin İpteş, bugüne kadar katıldıkları şampiyonalarda kısa sürede önemli dereceler elde etti. Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl gençlerde farklı kategorilerde Alya Akar 3 ve Ceylin İpteş de 2 ikincilik kazandı. Son olarak geçen yıl Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde Alya 2 gümüş ve 1 bronz, Ceylin ise 1 gümüş ile 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcular, uluslararası yarışmalarda derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Alya Akar, her zaman kürsüde yer almak için çalıştığını söyledi. Ceylin İpteş de yüzmeyle başladığı spor hayatına su altında devam ettiğini dile getirdi. AA