Kanlı biten uyuşturucu alışverişine 46 yıl 11 ay

Adana'da 32 yaşındaki Mehmet Rençber, 5 yıl önce uyuşturucu pazarlığı nedeni ile anlaşmazlığa düştüğü Eyyüp İpek'i pompalı tüfekle vurup öldürdü. "Ben kimseyi öldürmedim. Şüphe üzerine gözaltına alındım" diye kendini savunan Rençber, tutuklandı. Uzun süren tutukluluk nedeniyle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Rençber'e mahkeme, 46 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Mehmet Rençber, cezası Yargıtay tarafından onanınca yeniden cezaevine gönderildi.



Eyyüp İpek

UYUŞTURUCU PAZARLIĞI

Olay, 24 Temmuz 2016 tarihinde merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; işlediği bir suç nedeniyle hüküm giydiği cezaevinden tahliye olan Eyyüp İpek (31), olay günü Mehmet Rençber ile bir evde buluşup, uyuşturucu madde alışverişi için pazarlık yapmaya başladı. Anlaşmazlığa düşen ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Rençber, evdeki pompalı tüfekle İpek'i göğsünden vurup kaçtı.

UZUN SÜREN TUTUKLULUK

Ambulansla hastaneye kaldırılan İpek, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Rençber ise, olaydan sadece bir gün sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. O tarihte kendini görüntüleyen gazetecilere "Ben kimseyi öldürmedim. Şüphe üzerine gözaltına alındım" diye kendini savunan Rençber, sevk edildiği adliyede de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rençber, uzun süren tutukluluk ve 'koronavirüs salgını' nedeniyle bir süre önce serbest bırakıldı.

46 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Tutuksuz yargılanan Mehmet Rençber hakkındaki davada da sonuçlandı. Yargıtay, yerel mahkeme tarafından verilen 46 yıl 11 ay hapis cezasını onadı. Cezası kesinleşen Rençber'in, kaçma ihtimaline karşın polis harekete geçti. Rençber'in, Akkapı Mahallesi'nde kaldığı eve şok bir baskın düzenleyen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlüyü yakalayıp yeniden cezaevine götürdü.