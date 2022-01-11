Kanlı durağı görenler şok oldu

Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi durağında dün sabah saatlerinde durağa gelen vatandaşlar, reklam panosunda başlayan ve oturma bankında yoğunlaşan kan lekelerini fark etti. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu durakta kan lekeleri nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay hemen polise bildirildi.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Kısa sürede durağa gelen ekipler ilginç olayla ilgili soruşturma başlattı. Duraktaki kan lekelerinden kişi ya da kişilerin oldukça kan kaybettiği tespit ederken kan lekelerinin kime ait olduğu ile ilgili araştırma başlatıldı. Polis, çevre hastanelerini de olayla ilgili bilgilendirdi.

"ÇOK KAN KAYBETMİŞ"

Sabah saatlerinde durağa geldiğinde yoğun kan izlerini fark ettiğini ve çok korktuğunu söyleyen bir öğrenci, "Reklam panolarında başlayan kan izi bankta giderek yoğunlaşıyordu. Panoya son anda elleriyle tutunmuş gibiydi. Çok kan kaybettiği belliydi. Bu kadar kan kaybeden bir insanın ayakta durması imkansız gibi. Ne yaşandığını bilmiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Olay şehirde de günün konusu oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kanlı durak fotoğrafının altına kısa sürede yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları

K.C. "Dün bizde acile geldik acilde bir kişi vardı. Üstü başı kan içinde yüzü gözü zor seçiliyordu. Koluna alçı yapmışlar kimsesi de yoktu yanında. Ben bu montu nasıl giyeceğim diye hemşireye soruyordu. O bey olabilir mi? Merdivenlerden acilin kapısına kadar kan vardı."

Ş.U. "Dün aşı olmak için hastaneye gittim. Görüldüğü gibi durak kan içindeydi. Pano oturulan yer ve yerler hatta bir öğrenci de üstüne oturmuştu. Kenarda bir pisiye ev yapılmış. İlk aklıma gelen kediye zarar verildiği ama içinde küçük bir pisi yatıyordu. Tabi ki öncesi tek miydi annesi kardeşleri var mıydı soru işareti. Özellikle kan bir şeyle sürülmüş el kesinlikle değil. Allah akıl fikir versin inşallah aklıma gelen değildir."

O. G. "Benimde ilk aklıma gelen bir köpek ya da kediye zulüm etmişlerdir diye oldu. İnsan denecek mahlukun memlekette nesli tükenmek üzere artık."