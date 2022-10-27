Çanakkale’de korkunç infaz: 3 çocuk annesi İpek Kürşat ensesinden vuruldu!

Korkunç olay dün gece 23:00 sıralarında Hüseyin Kızoğlu Sokak üzerinde bulunan Barboros Çocuk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre evli ve üç çocuk annesi İpek Kürşat, akşam saatlerinde çocuklarını oynaması için parka çıkardı. Çocuklar parkta vakit geçirirken, genç kadın bankta arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.
KATİL SESSİZCE YAKLAŞTI
Bu sırada arkadan sessizce yaklaşan kapüşonlu 20 yaşlarında bir kişi, kahvede oturan kişilere aldırış etmeden silahını belinden çıkartarak İpek Kürşat'ın ensesine doğru bir el ateş etti. Kürşat, kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı koşarak olay yerinden uzaklaştı.
EŞİ BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden talihsiz kadının eşi Emre Kürşat'ın da geçtiğimiz yıl Fevzi Paşa Mahallesi'nde çıkan silahlı çatışmada Yahya Tokgöz'ü öldürdüğü ve cezaevinde olduğunu belirledi. Polis araştırmalarını bu yöne kaydırırken, Emre Kürşat'ın sosyal medya hesabına yazdığı not yürek burktu. Cezaevinde olan Kürşat'ın "Yolumu bekleyen sevdiklerim var. Sözüm var, onlara döneceğim, elbet bir gün yazdığı" ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Fevzipaşa Mahallesi'nde 10 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yahya Tokgöz ve Emre Kürşat sokak ortasında bir birine kurşun yağdırmıştı. Tokgöz, pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polise uzun bir süre direnen ve teslim olmayan Emre Kürşat etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Kürşat ailesinin olaydan sonra mahalleyi terk ettiği ortaya çıktı.