Çanakkale’de korkunç infaz: 3 çocuk annesi İpek Kürşat ensesinden vuruldu!

EŞİ BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis yaptığı araştırmada, hayatını kaybeden talihsiz kadının eşi Emre Kürşat'ın da geçtiğimiz yıl Fevzi Paşa Mahallesi'nde çıkan silahlı çatışmada Yahya Tokgöz'ü öldürdüğü ve cezaevinde olduğunu belirledi. Polis araştırmalarını bu yöne kaydırırken, Emre Kürşat'ın sosyal medya hesabına yazdığı not yürek burktu. Cezaevinde olan Kürşat'ın "Yolumu bekleyen sevdiklerim var. Sözüm var, onlara döneceğim, elbet bir gün yazdığı" ortaya çıktı.