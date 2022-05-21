Kanlı kavgada 7 gözaltı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Akyol (36), eşi Hanife Akyol (32) ve kardeşi Ömer Akyol (30) silahla vurularak, İsmail S. ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişiler kanlar içinde kalırken olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
7 GÖZALTI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Osman Akyol ile tartıştığı şahısların daha önceden aralarında husumet olduğu, olay günü ise yolda karşılaşarak birbirleri ile tartışmaya başladıkları öne sürüldü.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları belirlenen Ö.Y., S.Y., İ.Y., İ.K., Ö.Y., G.Y. ve S.D. isimli 7 şüpheli, üstlerinde 2 tabanca ve mermilerle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Körfez'de bulunan Gübretaş fabrikasında mekanik bakım işçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Akyol'un cenazesi Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasaneyn Köy Mezarlığında toprağa verildi.