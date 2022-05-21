Kanlı kavgada 7 gözaltı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Osman Akyol ile tartıştığı şahısların daha önceden aralarında husumet olduğu, olay günü ise yolda karşılaşarak birbirleri ile tartışmaya başladıkları öne sürüldü.