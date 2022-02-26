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Giriş Tarihi: 26.2.2022 10:54 Son Güncelleme: 26.2.2022 11:20

Kanlı komşu kavgasında 4 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Kanlı komşu kavgasında 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde, komşu olan iki aile arasında Perşembe gününün ilk saatlerinde çıkan kavga kanlı bitti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı olayda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Perşembe gününün ilk saatlerinde, komşu oldukları öğrenen iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı. Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, bu esnada kavgaya karışan Tarık Tanaç'ı başından vuruldu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen E.Ö. S.Ö. ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Kanlı komşu kavgasında 4 kişi tutuklandı
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