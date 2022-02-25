Kanlı komşu kavgasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Perşembe gününün ilk saatlerinde, komşu oldukları öğrenen iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı. Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, bu esnada kavgaya karışan Tarık Tanaç'ı başından vuruldu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. İki aile arasında kız alıp verme mevzusundan çıktığı ileri sürülen olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Tarık Tanaç, Cuma namazını sonrası Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.