Kanlı pusuda sıcak gelişme! 1000 TL için öldürülmüşler

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde dün akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot- Köseler yolu üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bayramiç İlçesi'nde oturan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (24) ve Ali G, bir motosiklet pazarlığı için arkadaşları Ahmet K, Çoşkun Ö. ve Deniz B. İle Sarıot Köyü'nde buluştular. Birlikte yemek yiyip alkol alan gençler, motosiklet için de pazarlığa tutuştular. İddiaya göre fiyatta anlaşamayan Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, Zaza lakaplı tütüncü dükkanı sahibi Ahmet K. ve arkadaşlarına para yerine yanlarındaki getirdikleri av tüfeğini motosikletle takas etmeyi teklif ettiler.

Taraflar önce aralarında anlaşırken daha sonra tüfeği inceleyen Ahmet K. ve arkadaşları tüfeğin bu fiyat etmeyeceğini söyleyerek alkolünde etkisiyle Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, ile tartışmaya başladı. Tartışma diğerlerinin araya girmesiyle yatışırken, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı 2130 sıralarında motosikletle Bayramiç'e gitmek üzere kapıya çıktı. Bu sırada iddiaya göre Zaza lakaplı tütüncü dükkanı sahibi Ahmet K. dışarıya çıkarak motosiklet için 1000 TL fark istedi. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı bu teklifi kabul etmeyerek tüfeği almadan motosikletle Bayramiç'e doğru yola çıktı.

YOLDA ÖNLERİNİ KESTİ

İddiaya göre Köseler sapağında motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın otomobiliyle önünü kesen Ahmet K, otomobilinin camını açarak Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'ya av tüfeğiyle iki el ateş etti.

"BİZE PUSU KURDULAR" DİYEBİLDİ

Ahmet K. hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken, iki gencin imdadına yoldan geçenler yetişti. Şakir Aydın, "Bize pusu kurdular" dedikten saniyeler sonra olay yerinde hayatını kaybederken, Tayfun Avcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

YEMEK YEDİKLERİ ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından Jandarma olay yeri inceleme ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede inceleme başlattı. Olay yerinden elde edilen teker izlerinden yola çıkan Jandarma timleri, öğle saatlerinde Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın birlikte yemek yediği arkadaşları Ali G. ve Coşkun Ö.'yü evlerinde gözaltına aldı.

BAYRAMİÇTE YAKALANDI

Ali G. ve Coşkun Ö. Jandarma'daki ifadelerinde akşam birlikte yemek yiyip vedalaşarak ayrıklarını ileri sürerken, olaydan sonra kayıplara karışan Ahmet K. ve Deniz B. Jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu Bayramiç'te saklandıkları evde gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etti

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ahmet k. ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken aramızda ticari bir anlaşmazlık doğdu. 3 bin TL'lik farkı 1000 TL'ye çektim. Küfürleştik. Parayı alamayacağımı düşünerek aracımla yollarını kestim. Motosikletin farı yüzüme vuruyordu. Biran Tayfun ve Şakir'in elini bellerine attığını fark ettim. İki el ateş ettim. Tüfeğin kime ait olduğunu bilmiyorum. Yanlarında getirmişlerdi. Tüfeği olay yerinden uzaklaştıktan sonra camdan fırlattım." dedi.

Motosiklet çalıntı çıktı

Öte yandan yapılan incelemede pazarlığa konu olan motosikletin bir hafta önce Bayramiç Yediemin otoparkından çalındığı ortaya çıkarken, cinayette kullanılan tüfek cinayetin işlendiği bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.