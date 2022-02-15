Kanlı pusuya gizlilik kararı geldi

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Işıklar mevkiinde, Pazar günü sabah saat 04:50 sularında meydana gelen olayda, seyir halinde olan ve kırmızı ışık nedeniyle bekleyen 2 otomobile, bir başka araçtan inen 2 kar maskeli kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan araçlardan birini kullanan Emine Çöp 26 ile yanında bulunan kuzeni Tuğçe Semiz (22) ağır yaralandı. Aynı saldırganlar, Emine Çöp'ün kullandığı aracın arkasından gelen ve çocukluk arkadaşları oldukları öğrenilen Alihan K. (26)'nın aracına da ateş açtı.

Olayda yaralanan Alihan K., gaza yüklenerek olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir tıra çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve Kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Alihan K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVE DÖNERKEN SALDIRDILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Emine Çöp ve kuzeni Tuğçe Semiz, yanlarında bulunan Yağmur isimli bir diğer kuzeni ve çocukluk arkadaşları olan Alihan K. ile akşam saatlerinde çıkıp bir kafede oturdu. Daha sonra Emine Çöp'ün Yağmura direksiyon dersi verdiği ve sonrasında bir başka kafede oturup sohbet ettikten sonra, Yağmur'u eve bırakıp eve döndükleri esnada saldırının meydana geldiği öğrenildi.

SAVCILIK GİZLİLİK KARARI VERDİ

Olayla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin çalışmaları devam ederken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulunarak, dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığını açıkladı. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"13 Şubat 2022 günü saat 04:45 sıralarında Gebze İlçesi, Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi ile Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde, içerisinde Emine Ç. ve Tuğçe S. isimli şahısların bulunduğu 34 ... 853 plakalı araç ile içerisinde Alihan K. isimli şahsın bulunduğu 34 ... 278 plakalı aracın trafik ışıklarına gelerek yavaşladıkları esnada, arkalarından gelen plaka, marka ve modeli tespit edilen ve kiralandığı anlaşılan araçtan iki şahsın inerek 34 ... 853 ve 34 ... 278 plakalı araçlara ateş ettiği, yine aynı araca binmek suretiyle U dönüşü yaparak İstanbul istikametine doğru kaçtıklarının tespit edildiği, Tuğçe S. isimli şahsın olay yerinde vefat ettiği, Emine Ç. isimli şahsın kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği, Alihan K. isimli şahsın omuz bölgesinden ve koltuk altından yaralanarak hastaneye sevk edildiği, olayın şüphelilerinin yakalanması yönünde çalışmaların devam ettiği, Soruşturma dosyasına Gebze 2.Sulh Ceza Hâkimliği'nce gizlilik kararı verildiği, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik soruşturma ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğü, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."