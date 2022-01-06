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Giriş Tarihi: 6.1.2022 15:38 Son Güncelleme: 6.1.2022 15:39

Kanlı randevu!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kanlı randevu!

Muğla Bodrum’da sosyal medya üzerinden tartışan grup gece saatlerinde buluşarak kavga etti. Yaralanan 21 yaşındaki Günay Durmaz hayatını kaybetti, Veysel K. yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da gece saatlerinde 2 grup sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemeyesiyle grup Akyarlar Fener Burnu mevkiinde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B., 21 yaşındaki Günay Durmaz ile 18 yaşındaki Veysel K.'yı bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırgan F.B. İle C.F. ve Y.K. adlı 3 şahsı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Günay Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Veysel K.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Günay Durmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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