Kanlı randevu!

Bodrum'da gece saatlerinde 2 grup sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemeyesiyle grup Akyarlar Fener Burnu mevkiinde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B., 21 yaşındaki Günay Durmaz ile 18 yaşındaki Veysel K.'yı bıçakladı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırgan F.B. İle C.F. ve Y.K. adlı 3 şahsı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Günay Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Veysel K.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Günay Durmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.