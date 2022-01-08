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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:37 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:04

Kanlı randevuda 5 tutuklama

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kanlı randevuda 5 tutuklama

Bodrum’da sosyal medyada başlayarak 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum'da sosyal medya üzerinden tartışan grup gece saatlerinde buluşarak kavga etti. Yaralanan 21 yaşındaki Günay Durmaz hayatını kaybetti, Veysel K. yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.B, C.Y, Y.K, M.B. ve E.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Bodrum'da 6 Ocak günü gece saatlerinde 2 grup sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemeyesiyle 2 grup Akyarlar Fener Burnu mevkiinde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B., 21 yaşındaki Günay Durmaz ile 18 yaşındaki Veysel K.'yı bıçakladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırgan F.B. İle C.F. ve Y.K. adlı 3 şahsı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Günay Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Veysel K.'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Günay Durmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kanlı randevuda 5 tutuklama
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