Kanlı Takip filmi konusu ne? Kanlı Takip filmi oyuncuları kim?

Aksiyon türündeki yapımları sevenler Kanlı Takip filmi için geri sayıma geçti. Filmde Tatil için Karayipler'e giden Ava ve Derek'in hayatları beklenmedik bir şekilde kabusa döner. Derek aniden ortadan kaybolur. İşte Kanlı Takip filmi konusu ve oyuncu kadrosu

KANLI TAKİP FİLMİ KONUSU NE?

Tatil için Karayipler'e giden Ava ve Derek'in hayatları beklenmedik bir şekilde kabusa döner. Derek aniden ortadan kaybolur. Kocası, kimliğini bilmediği kişiler tarafından kaçırılan Ava, tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu düşünür ve kendisini suçlu hisseder. Kaçırılan kocasını bulmak için tüm adayı ayağa kaldıran Ava, adadan kovulmasına rağmen her yolu deneyecektir.

KANLI TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular: Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo, Amaury Nolasco, Luis Guzmán