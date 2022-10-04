Kanlı Takip filmi konusu ve oyuncuları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Tatil için Karayipler'e giden Ava ve Derek'in hayatlarının beklenmedik bir şekilde kabusa dönmesini anlatan film gerilim ve aksiyon türlerindedir. Peki; Kanlı Takip filmi konusu nedir? Kanlı Takip filmi oyuncuları kimler?

KANLI TAKİP FİLMİ KONUSU

Tatil için Karayipler'e giden Ava ve Derek'in hayatları beklenmedik bir şekilde kabusa döner. Derek aniden ortadan kaybolur. Kocası, kimliğini bilmediği kişiler tarafından kaçırılan Ava, tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu düşünür ve kendisini suçlu hisseder. Kaçırılan kocasını bulmak için tüm adayı ayağa kaldıran Ava, adadan kovulmasına rağmen her yolu deneyecektir.

KANLI TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular: Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo, Amaury Nolasco, Luis Guzmán