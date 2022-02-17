Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Böyle cinayet neden görülmedi! “Sana kız mı yok” deyince katledildi
Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:59 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:41

Son dakika: Böyle cinayet neden görülmedi! “Sana kız mı yok” deyince katledildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Böyle cinayet neden görülmedi! “Sana kız mı yok” deyince katledildi

Son dakika haberi: İstanbul’da kahvaltı yaptığı börekçide, yan masada kulak misafiri olduğu Çınar Saka’nın platonik aşık olduğunu öğrenen Abdülcelil Deniz, ilk kez tanıştığı adama “Sana kız mı yok?” deyince kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Saka, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre; Cinayet Bağcılar Kirazlı'da 15 Şubat günü meydana geldi. Kahvaltı yapmak için börekçiye giden Çınar Saka, platonik aşık olduğundan bahsetti. Bu esnada hemen yan masasında bulunan 3 çocuk babası Abdülcelil Deniz(37), kulak misafiri olduğu Saka'yı teselli etmek için "Sana kız mı yok" dedi. İlk kez karşılaştığı adamdan duyduğu sözlerle sinir krizine giren Çınar Saka, elindeki bıçakla Abdülcelil Deniz'i kalbinden bıçakladı.

3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Deniz hayatını kaybetti, 3 çocuğu yetim kaldı. Cinayetin ardından kaçan Saka ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Saka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Böyle cinayet neden görülmedi! “Sana kız mı yok” deyince katledildi
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