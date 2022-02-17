Son dakika: Böyle cinayet neden görülmedi! “Sana kız mı yok” deyince katledildi

Son dakika haberine göre; Cinayet Bağcılar Kirazlı'da 15 Şubat günü meydana geldi. Kahvaltı yapmak için börekçiye giden Çınar Saka, platonik aşık olduğundan bahsetti. Bu esnada hemen yan masasında bulunan 3 çocuk babası Abdülcelil Deniz(37), kulak misafiri olduğu Saka'yı teselli etmek için "Sana kız mı yok" dedi. İlk kez karşılaştığı adamdan duyduğu sözlerle sinir krizine giren Çınar Saka, elindeki bıçakla Abdülcelil Deniz'i kalbinden bıçakladı.