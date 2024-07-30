Kanlıca sakinleri sağlık merkezlerini geri istiyor

Merhum gazete patronları Sedat Simavi ve oğlu Erol Simavi'nin sağlık alanında hizmet vermesi şartıyla Kanlıca Yardımlaşma Derneği'ne bağışladığı binanın kâr amaçlı kiraya verilmesi semt sakinlerini isyan ettirdi. Ana cadde üzerinde bulunan 3 katlı, 350 metrekarelik binanın giriş katlarındaki dükkânlar bağışlanmasının ardından gelir amaçlı kiraya verilmiş, üst katlarında ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık merkezi açılmış ve uzun yıllar hizmet vermişti. Ancak, dernek binanın depreme dayanıklı olmadığını öne sürerek sağlık merkezini tahliye ettirdi. Ardından bağış şartını hiçe sayıp binayı özel bir firmaya 40 bin liraya kiraya verdiği ortaya çıkan derneğe vatandaşlardan büyük tepki geldi. Sağlık merkezi ise oldukça dik bir yokuşta bulunan yakındaki başka bir sokağa taşınmak zorunda kaldı.Emekli ve yaşlıların yoğun olarak yaşadığı mahallenin sakinleri her türlü sağlık ihtiyaçlarını karşılayan sağlık merkezinin ulaşımı çok kolay olan eski yerine taşınmasını istedi. Mahallenin eski muhtarı Yusuf Kıroğlu, "Dernek, Kanlıca halkının faydasını değil ticari kazancı ön planda tutuyor" dedi.