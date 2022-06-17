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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:19 Son Güncelleme: 17.6.2022 14:39

Kanser araştırmalarına yönelik hücre kültürü kursu düzenlendi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kanser araştırmalarına yönelik hücre kültürü kursu düzenlendi

Kanser Araştırmalarına Yönelik Hücre Kültürü Kursu Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kanser araştırmalarına ilgi duyan uzman doktorlar, çocuk ve erişkin onkologları, diyetisyenler ve biyoteknoloji alanında eğitimleri süren doktora öğrencilerinden oluşan 12 katılımcı, teorik eğitimin ardından uygulama laboratuvarlarında 8 eğitmenin eşliğinde deneyleri bizzat kendileri yapacak şekilde eğitim aldı.

Biyoteknoloji Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, kursta kanser araştırmalarında hücre kültürü kullanım alanları, fayda ve sınırlılıklarını anlattı. Doç. Dr. Saygıdeğer, hücrelerden elde edilen DNA, RNA, protein gibi biyolojik moleküllerin eldesi ile kullanım amaçlarına değindi.

Dr. Burcu Saygıdeğer Demir tarafından hücre kültürü ekipmanları, minimum gereklilikler, hücre kültüründe kullanılan kimyasal ve solüsyonlar; Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Göktürk tarafından hücre kültüründe karşılaşılan kontaminasyon tipleri ve başa çıkma yöntemleri; Gaziantep Üniversitesi Solunum Biyolojisi Anabilim Dalından Dr. Demet Kahraman tarafından hasta örneklerinden primer kültür yapma tekniklerini anlatıldı.

Kursu başarıyla tamamlayanlara Biyoteknoloji Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Bülent Arpacı tarafından sertifika takdim etti.

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Kanser araştırmalarına yönelik hücre kültürü kursu düzenlendi
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