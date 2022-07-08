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Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:37 Son Güncelleme: 8.7.2022 17:37

Kanser eden silikon! Genç kadının hayatı kabusa döndü

Daha dolgun göğüslere sahip olmak için Şişli’deki bir kliniğe başvuran 30 yaşındaki genç kadın, kanser riskiyle karşı karşıya kaldı. Silikonlar nedeniyle vücudunda patolojik bulgular belirlenen mağdur kadın, göğüslerindeki süt damarlarının da patladığını öğrendi. Göğüslerini kaybetme riskiyle baş başa kalan kadın, yaşadığı dehşet verici olayla ilgili şikâyetçi oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kanser eden silikon! Genç kadının hayatı kabusa döndü

30 yaşındaki Yasemin A., 2016 yılında İstanbul Şişli'de bulunan Plastik Cerrah Sami S.'ye gitti. Daha dolgun göğüslere sahip olmak isteyen genç kadın, doktorla yaptığı anlaşma sonrası göğüslerine silikon taktırmayı kabul etti. Bunun için ameliyat masasına yatan genç kadın, operasyondan birkaç ay sonra rahatsızlanmaya başladı. İddiaya göre vücudunda alerjik reaksiyonlar oluşan kadının göğsünde ise yumru şeklinde kitleler meydana geldi.

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Aylarca doktorun, 'Düzelecek' diyerek kendisini oyaladığını iddia eden genç kadın, başka bir hastaneye başvurduğunda ise şok edici bit gerçekle yüzleşti. Yine iddiaya göre başka bir doktor tarafından muayene edilen genç kadının vücuduna patolojik bulgular yaşanırken, durumun vücuduna enjekte edilen silikonlar nedeniyle olduğu tespit edildi. İncelenen silikonların da sağlık bakanlığı tarafından izin verilmeyen ve patolojik etkileri olan materyaller içerdiği ortaya çıktı. Yaşadığı dehşet verici durum sonrası ikinci kez ameliyat masasına yatan mağdur kadının silikonları incelenmek üzere patoloji kliniğine gönderilirken genç kadının göğüslerinde düzelmeyecek yaralar açıldı. Genç kadının, süt damarlarının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Göğüslerini kaybetme noktasına gelen Yasemin A. göğüslerinin altında biriken ve henüz ne olduğu belli olmayan dolgu birikimleriyle yaşamak zorunda kalınca çareyi savcılığa şikayetçi olmakta aradı. Şikayet dilekçesinde, ameliyat sonrası yıllar süren acılar yaşadığını, halen kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu, belki de göğüslerinin tamamen alınmak zorunda kalacağını belirten mağdur kadın, yıllardır yaşadığı maddi ve manevi zararın sorumlusu doktor Sami Sarıgül'ün cezalandırılmasını istedi.

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Kanser eden silikon! Genç kadının hayatı kabusa döndü
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