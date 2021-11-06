Kanser hastaları Kovid aşısını hemen olsun

Antalya
'nın Serik
ilçesinde Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
düzenlendi. TTOD Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, yaptığı konuşmada kanserin ülkede ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi. Dinçer şunları söyledi:
Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri başlıca 5 davranışsal ve beslenmeyle ilgili risk faktörlerinden kaynaklanıyor. Tütün kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman olma), meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumludur.
Erkeklerde en sık akciğer, prostat ve kolon kanseri, kadınlarda ise en sık meme, tiroit ve kolon kanseri görülüyor.
Kovid-19, aşılamanın etkin yapılması ve klasik kurallara dikkat edilmesiyle tamamen sonlanabilir.
Ülkemizde mevcut Kovid-19 aşılarının hiçbiri canlı aşı olmayıp, tamamı kanser hastalarında güvenle kullanılabilmektedir. Tedavisi bitmiş takip hastalarında olduğu gibi, tedavi almakta olan tüm hastaların takip eden hekimleriyle görüşerek zaman kaybetmeden aşılarını yaptırması gerekmektedir.
AKCİĞERDE GEN TEDAVİSİ
Kongre Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal uygun moleküler genetik bozukluk varsa hap şeklinde verilen bir ilaçla hiç kemoterapiye gerek kalmadan mikroskopik düzeydeki kanserin yok edilebildiğini kaydetti. Genel Sekreter Doç. Dr. Özlem Sönmez
de akciğer kanserinden korunmak için alınabilecek en önemli önlemin tütün ve ürünlerinden uzak durmak olduğuna dikkati çekerek "Tümörün genetik haritasının çıkarılması ile o kişideki kansere neden olan genetik değişiklik bulunabilmekte ve o geni etkisiz hale getiren en uygun tedavi verilmektedir. Bu ilaçlar halk arasında akıllı ilaçlar veya sihirli mermiler olarak biliniyor. Eskiden vücuda yayılmış ileri evre akciğer kanseri hastaları bir yılın altında yaşarken akıllı ilaçlar kullanabildiğimiz hastalar uzun yıllar aktif yaşamlarını sürdürebiliyor" dedi.
HATIRLATMA DOZU, AZALAN BAĞIŞIKLIĞI ARTIRMAK İÇİN
TÜRKİYE
, belirli yaş gruplarına üç doz aşı öneren tek ülke değil. Uygulama, ABD, İngiltere ve İsrail'in içinde olduğu başka ülkelerde de var. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Esin Davutoğlu Şenol
, hatırlatma dozuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Birinci basamak aşıları tamamlanmış kişilerin, aşı bağışıklığının azaldığı varsayımıyla yapılıyor. Hem süreci uzatıyor hem de etki kalitesini artırıyor. Yani hatırlatıcı ve güçlendirici. İki tür üçüncü doz uygulaması var. Birincisi rapel dediğimiz hatırlatıcı doz. Diğeri ise organ nakil alıcıları, kanser hastaları
gibi gruplarda birer ay aralıklarla üç dozdan aşı uygulaması. Bu başka, hatırlatıcı doz başka."