Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, Esenler, Fatih ve Avcılar ilçelerinde bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kanser hastalarına kaçak ve sahte ilaç satarak sağlıklarıyla oynayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan sahte veya kaçak ilaç ele geçirildi. Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon ve HPV başta olmak üzere farklı hastalıkların tedavilerinde kullanılan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda tıbbi ilaca el konuldu. İsimleri taklit edilerek mağdur edilen ilaç firmaları da şikayetçi oldu. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.